شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف انقذ التحالف عدن من انفجار مشابه لبيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر بان التحالف العربي جنب عدن من انفجار مشابه لانفجار بيروت يوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع لكريتر سكاي:التحالف العربي منع ادخال نترات الامونيا(السماد الاصطناعي) الى اليمن حيث جنب عدن انفجار مشابه لما حدث في بيروت.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



واضاف:كونه مادة تستخدم بالتفجيرات وماحدث في بيروت من انفجار سببه نترات الامونيا التي تم تخزينها في ميناء بيروت منذ ٢٠١٤م وتسبب بمقتل ٧٠ شخص واصابة ٢٧٠٠ اخرين.



في سياق متصل كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي ان سبب الانفجار هو مواد كيماوية مادة «نترات أمونيا» كانت مخزنة في الميناء.