شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف انقذ التحالف عدن من انفجار مشابه لبيروت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر بان التحالف العربي جنب عدن من انفجار مشابه لانفجار بيروت يوم الثلاثاء.
وقال مصدر مطلع لكريتر سكاي:التحالف العربي منع ادخال نترات الامونيا(السماد الاصطناعي) الى اليمن حيث جنب عدن انفجار مشابه لما حدث في بيروت.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
واضاف:كونه مادة تستخدم بالتفجيرات وماحدث في بيروت من انفجار سببه نترات الامونيا التي تم تخزينها في ميناء بيروت منذ ٢٠١٤م وتسبب بمقتل ٧٠ شخص واصابة ٢٧٠٠ اخرين.
في سياق متصل كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي ان سبب الانفجار هو مواد كيماوية مادة «نترات أمونيا» كانت مخزنة في الميناء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف انقذ التحالف عدن من انفجار مشابه لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.