شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في صنعاء أحداث مرعبة وترقبات متسارعة لما سيحدث غداً ووفاة مواطن وسط مشهدٍ مخيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مواطن الثلاثاء 4 أغسطس 2020م في أحد السدود المائية بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا توفي غرقاً في سد مختان المائي بمنطقة سعوان.

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وأضافت المصادر ان المواطن توفي بعد أن جرفته مياه السيول إلى مكان عميق، فيما اصبح عاجزاً عن السباحة ومواجهة تدفق السيول بكميات كبيرة.

وأشارت المصادر الى أن المواطنين لم يتمكنوا حتى اللحظة من انتشال جثته اثر استمرار تدفق سيول الأمطار.

وتكررت حوادث الوفاة غرقاً في الحواجز والسدود المائية في ظل غياب أدوات السلامة في تلك السدود التي تمتلئ هذه الأيام بالمياة نتيجة تدفق سيول الأمطار بشكل غير مسبوق.