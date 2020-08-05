شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. أسماء أعضاء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سربت مصادر محسوبة على الحكومة الشرعية، مسودة باسماء أعضاء حكومة “الشراكة” مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. نعيد لكم نشر قائمة الاسماء مع التحفظ على مصداقيتها أو الاتفاق النهائي على اسماء أعضائها، وهم. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed 1- سالم احمد سعيد الخنبشي نائب رئيس الوزاء وزير للإدارة المحلية. 2- عبدالملك عبدالجليل المخلافي نائب رئيس الوزاء وزير الخارجية والمغتربين. 3-مراد علي محمد الحالمي نائب رئيس الوزراء وزير النقل. 4- عبدالناصر احمد الوالي وزير الكهرباء والطاقة. 5- لطفي محمد سالم باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 6- حسين زين السقاف وزير العدل والشئون القانونية . 7- صغير بن عزيز وزير للدفاع. 8- احمد سعيد بن بريك وزير الداخلية. 9- د امين احمد محمود وزير للمالية. 10- شرف محفوظ شرف وزير للشباب والرياضة. Advertisements 11- رضية شمشير واجد علي وزيرة للإعلام. 12- فهد سعيد المنهالي وزير للاشغال. 13- رضوان عبدالله علي مسعود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 14- عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي وزير التخطيط والتعاون الدولي. 15- ذياب محسن بن معيلي وزير النفط. 16-محمد بن موسى العامري وزير الأوقاف. 17- عبدالحكيم عبدالله البكري وزير التعليم العالي والتقني والبحث العلمي 18- محصنة محمد سعيد وزير حقوق الإنسان. 19-عادل دحان العصيمي وزير الخدمة المدنية. 20- مروان زيد مطيع دماج وزير للثقافة والسياحة. 21- عصام بن حبريش الكثيري وزير التربية والتعليم. 22- سالم حسين الشبحي وزير للصحة والسكان. 23- صخر عباس الوجية وزير الصناعة والتجارة. 24- علي مهيوب العسلي وزير للزرعة والثروة السمكية.

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