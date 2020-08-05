شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف حقيقة التغير الجذري في مناخ اليمن وأسباب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة التغير الجذي في مناخ اليمن، والطفرة المناخية المؤدية الى غزارة الامطار طوال العام.
وقال الفلكي محمد عياش، في منشور على نشره صفحته بمنصة “الفيس بوك”، أن” الطفرة المناخية النادره -لها أسبابُها العلمية ـ بتميز كميات وغزارة أمطار موسم خريف هذا العام.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وأضاف عياش، “ولاصحةَ للأخبار المُتناقلة عن حدوث تغير جذري في مناخ اليمن وتحوله إلى إستوائي ماطر طوال العام”.
وتشهد أجزاء واسعة من المدن اليمنية هطول أمطار غزيرة أدت أحدثت سيول جارفة فجرت السدود وجرفت المنازل وتسببت في هلاك العشرات من المواطنين، وتشريد المئات من منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني شهير يكشف حقيقة التغير الجذري في مناخ اليمن وأسباب الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.