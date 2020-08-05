شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف حقيقة التغير الجذري في مناخ اليمن وأسباب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة التغير الجذي في مناخ اليمن، والطفرة المناخية المؤدية الى غزارة الامطار طوال العام.

وقال الفلكي محمد عياش، في منشور على نشره صفحته بمنصة “الفيس بوك”، أن” الطفرة المناخية النادره -لها أسبابُها العلمية ـ بتميز كميات وغزارة أمطار موسم خريف هذا العام.

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وأضاف عياش، “ولاصحةَ للأخبار المُتناقلة عن حدوث تغير جذري في مناخ اليمن وتحوله إلى إستوائي ماطر طوال العام”.

وتشهد أجزاء واسعة من المدن اليمنية هطول أمطار غزيرة أدت أحدثت سيول جارفة فجرت السدود وجرفت المنازل وتسببت في هلاك العشرات من المواطنين، وتشريد المئات من منازلهم.