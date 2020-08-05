شكرا لقرائتكم خبر عن تنشر لأول مرة : تفاصيل جديدة تكشف عن سبب انفجار مرفأ بيروت المدمر وعلاقته بسفينة متفجرات" تركية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موظف في مرفأ بيروت إن المواد التي انفجرت في وقت سابق الثلاثاء، كانت على متن باخرة تركية، جرى توقيفها قبل سنوات.

وأضاف الموظف الذي يدعى يوسف شحادة، في مقطع مصور عبر موقع ”فيسبوك“، أن الباخرة ”فتح الله“ جرى توقيفها بطرابلس وتحولت إلى مرفأ بيروت، وظلت على رصيف رقم 10 منذ وقتها.

وتابع أن العاملين قاموا بنقل المتفجرات التي كانت على متن السفينة إلى العنبر 12 بالمرفأ، والذي يحوي أيضًا متفرقعات وغاز ومواد مشتعلة.

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وفي وقت سابق قال وزير الداخلية اللبناني إن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات انفجرت في منطقة مرفأ بيروت.

وفي 2012 نشرت صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية معلومات عن هذه الباخرة التي ضبطتها السلطات اللبنانية وهي محملة بالمتفجرات.

وتحدثت الصحيفة وقتها عن محاولات عديدة لتهريب السلاح إلى سوريا عبر لبنان.

وفي وقت لاحق الثلاثاء نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني لبناني كبير قوله إن حوالي 2700 طن من نترات الأمونيا المصادرة في المرفأ انفجرت أثناء أعمال ”لحام“ وصيانة.