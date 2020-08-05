شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدبالفيديو .. المنجم الشهير “ميشال حايك” يتوقع انفجار مرفأ بيروت الضخم قبل عدة أشهر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو للمنجم اللبناني، ميشال حايك، منسوب لصفحة تحمل اسمه، وهو يتحدث عن توقعاته في عام 2020 بحدوث معارك ورماد بمنطقة مرفأ بيروت، قبل حدوثها. وظهر “حايك” في مقطع الفيديو المتداول وهو يقول :”جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت”. Advertisements وأرفقت الصفحة المنسوبة لـ”ميشال حايك” مقطع الفيديو بتعليق كُتِب فيه :”أكثر مرة بحزن لما بتصدق توقعات.. يحمي الله لبنان”. الجدير بالذكر أن انفجارًا ضخمًا وقع في مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء؛ مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن خسائر هائلة في الميناء، وفي مناطق عديدة من العاصمة اللبنانية.

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