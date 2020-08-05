شكرا لبحثكم عن خبر استمرار فيضان سد مارب و قتلى ومفقودين وجرف عشرات المنازل والمواشي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، باستمرار فيضان سد مارب، فيما سيول الامطار الغزيرة تخلف قتلى وتجرف عشرات المنازل والمواشي في عدة مديريات بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر أن السيول أدت إلى وفاة شخصين وفقدان آخرين وتهدم أكثر من 50 منزل بمديرية المراوعة، محافظة الحديدة، جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة.

واشارت المصادر الى وقوع حالات وفاة وتهدم بعض المنازل في بعض قرى مدينة الحديدة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

Advertisements

ونوهت المصادر بأن سيول الامطار جرفت مساكن للمواطنين وأراض زراعية وقطعان من الاغنام والابقار بمديرية القناوص و مناطق أخرى مختلفة من المحافظة، إضافة إلى غرق عشرات السيارات وقطع الطرقات الرئيسية التي تربط بعض المديريات.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية، باستمرار سيول فيضان سد مأرب في التدفق بشكل كبير جدا، مع استمرار الخطر على المناطق السكنية شرقي الوادي.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الامطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 9 ألاف أسرة يمنية.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة على معظم المحافظات قبل أيام قليلة إلى وفاة عشرات الأشخاص.