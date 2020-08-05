شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تتفاوض مع الحوثي ووكالة الأنباء الفرنسية تكشف السر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وكالة دولية، الثلاثاء، عن محادثات جارية بين الحكومة اليمنية المعترف بها، ومليشيا الحوثي لانجاز صفقة تبادل للأسرى .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في صنعاء، قوله أن "الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".

وأضاف "نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

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ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون مستعدة لتنفيذ الأمر لوجستيا ومرافقة الأطراف.

واستدرك: "لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات"، فيما لم يوضح روخنشتياين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

واليوم تبادلت الحكومة المعترف بها، والحوثيين بمحافظة تعز، 22 أسيرا في صفقة جديدة.

وكان الطرفان اتفقا في فبراير الماضي بالعاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية الحرب، بعد أن وافقا في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألاف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى مبعوث الامم المتحدة، لكن الاتفاق ظل متعثراً.