شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بالانتقالي الجنوبي يعلق على قرار عودة الرئيس هادي بعد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق عضو دائرة العلاقات الخارجية بما بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي في حوار تلفزيوني على موضوع عودة الرئيس هادي الى المحافظات المحررة وتحديدا عدن .

وقال الشبحي:" إن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي الذي نقر له بذلك وكل المبادئ والبيانات والخطابات التي صدرت عن المجلس تقدر وتحترم الرئيس وهو محل ترحيب منذُ عودته الأولى وحتى اليوم الرئيس هادي محل ترحيب".

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اما قرار عودة الرئيس هادي قرار يعود له شخصيا وليس بيد أطراف أخرى ومتى ما اتخذ القرار حياه الله.

وحول أحقية ان يكون المجلس الانتقالي المتفرد الوحيد – قال إن المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الجنوبية- كان له دور كبير ككونه امتداد للقوات التي حاربت ضد الحوثين وهو من أشرف وحرر ما يقارب 80% من أراضي الدولة تحت إطار التحالف العربي.