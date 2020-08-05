شكرا لبحثكم عن خبر الرصاص الراجع يغتال براءة طفل يمني بعمر الزهور ويغتصب دماغ طفلة تبيع اللحوح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، بوفاة طفل يمني، بعمر الزهور، نتيجة للرصاص الراجع الذي يتم إطلاقه بشكل عشوائي وخصوصا خلال الأعراس.

وذكرت المصادر أن الطفل عبده منصور راجح، توفي بقرية ضراس العليا التابعة لمديرية السياني، محافظة إب، إثر إصابته برصاصة راجع اخترقت جسده الغض.

وتأتي حادثة وفاة الطفل بالرصاص الراجع، بعد يوم من تعرض الطفلة زينب عبده سالم، 14 عاماً، خلال لطلق ناري في الرأس؛ ما استدعى إسعافها فورًا إلى المستشفى.

و وفقا للمصادر، فإن الطفلة نازحة من مديرية الجراحي، محافظة الحديدة، وكانت تعمل "بائعة لحوح" أمام مستشفى الثورة العام بمدينة إب، و تفاجأ المواطنون بسقوطها أرضا.

مصادر إعلامية أوضحت أن الطفلة ليس لها معيل ولا تملك أي شيء، وهي الآن ترقد في العناية المركزة "الإنعاش الجراحي" بعد أن دخلت في غيبوبة.

وأضافت المصادر أن حالتها صعبة جدداً وأن الرصاصة لا تزال تسكن في الجمجمة، وبحسب تقرير الأطباء، فإنه من الضروري نقلها إلى العاصمة صنعاء في أقرب وقت لإجراء العملية.

وتفاعل عشرات النشطاء مع الطفلة زينب وقاموا بفتح حساب خاص لمن يريد التبرع لها عبر مصرف الكريمي.

وتعد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بؤرة للفوضى، وإطلاق الرصاص العشوائي، وانتشار المجاميع المسلحة في الأسواق والشوارع والأحياء.

ومؤخرا، تعالت الأصوات المنادية، بمنع إطلاق النار في مختلف المناسبات والأعياد الدينية والوطنية، والاكتفاء بالألعاب النارية للتعبير عن الفرحة، إذا لزم الأمر .