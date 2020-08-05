شكرا لبحثكم عن خبر مؤشر خطير .. ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في اليمن ولا حالات تعافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن الثلاثاء عن تسجيل (26) حالة إصابة جديدة توزعت كالتالي: (19) حضرموت (7) تعز Advertisements كما أعلنت اللجنة عن تسجيل (7) حالات وفاة جميعها من حضرموت ولم تسجل اللجنة أي حالات شفاء . بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1760) منها (506) وفاة و(863) تعافي.

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