شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : مراسلة العربية تنهار بعد تدمير منزلها في انفجار بيروت.. وتكشف ما حدث لوالدتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهارت مراسلة قناة العربية، ريما مكتبي، من البكاء وهي تصف حجم الانفجار الذي وقع في بيروت وأدى إلى تدمير منزلها.

وقالت “مكتبي” في مداخلة مع القناة إن العشرات لا يعرفون أين يباتون ليلتهم بعد تضرر واجهات المباني والأبواب.

وأوضحت أن الكثير ممن هم حولها أصيبوا في الحادث ، مشيرة إلى أن حجم التصدع في الواجهات مخيف.

وأضافت : الزجاج تسبب في إصابة العشرات، ووالدتي أصيبت لكنها لم تخاطر وتذهب إلى المستشفى لكي لا تلتقط عدوى كورونا.