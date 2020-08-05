شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعلان عن ظهوره " حسن نصر الله " يفاجأ اللبنانيين بالاحتجاب والغاء القاء خطابه .. ومصادر تكشف السبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارجأ الأمين العام لحزب الله اللبناني " حسن نصر الله " كلمة كان مقررا ان يلقيها مساء امس على انصار الحزب والشعب اللبناني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الى اليوم .

واكدت مصادر مطلعة أن ارجاء "نصر الله " لموعد القاء خطابه فرضته أسباب أمنية تتعلق بانفجار بيروت وهول الصدمة وفداحة الخسائر التي لا يتناسب معها الظهور في خطاب متلفز ولاعتبارات تتعلق بانتظار اعلان النتائج الأولية للتحقيقات.