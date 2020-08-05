تهدم مباني في العاصمة صنعاء جراء استمرار الامطار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



تهدمت عدد من المباني القديمة في مديرية معين بأمانة العاصمة الثلاثاء، جراء الامطار المتساقطة منذ ايام .

وأوضح مدير مديرية معين عبدالملك الرضي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اثنين من المباني تهدمت بشكل كلي، في حين تعرضت آخرى للهدم بشكل جزئي بقريتي مذبح وعصر القديمة.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وإدارة المشاريع وعمليات الطوارئ والأزمات بالمديرية ، لحصر الأضرار وتقدير ما يلزم تجاهها من مساعدات .

وكان مدير المديرية ومعه ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمديرية عبدالله عباس ومسئول عمليات الطوارئ والأزمات خالد النفيش ، اطلعوا على حجم الأضرار بالقريتين ،ودعوا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف حدة الأضرار وتفعيل دور اللجان المجتمعية لمد يد العون ومساعدة المتضررين.