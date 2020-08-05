شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان الذي لعب دور "النمس" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو كيف اصبح شكله اليوم ولماذا ظهر وهو يبكي بحرقة .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انفجر الفنان السوري مصطفى الخاني المعروف بشخصية النمس في مسلسل باب الحارة الدمشقي في وجه الحكومة السورية وبالأخص وزارتي المالية والصحة

ويأتي كلام وانتقاد النمس للحكومة السورية بعد اصابة مواطنته وزميلته الفنانة أمل عرفة بالفيروس واعلانها الاصابة بشكل رسمي عبر حسابها في فيسبوك

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وعبر النمس عن غضبه العارم من البروقراطية والذل الممارس ضد الشعب السوري من قبل حومته بدءً من القرارات المجحفة الخاصة بعبور الحدود الى تحليل الاصابة بفيروس كورونا في البلاد

وشارك الخاني متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام بوست طويل انتقد فيه أداء الحكومة السورية حيث قال:

“يا سيادة وزير الصحة يا محترم يا سيادة الوزراء يا أكارم ، ماذا تفعلون بالمواطن ؟؟!!! ماذا تفعلون بسوريا !!!

هل يعقل اليوم في عام 2020 عندما يريد مواطن أن يفحص PCR قبل سفره ، أن يذهب الى مكان الفحص يقدم طلب ، ثم يأخذ منهم وصلاً ، ثم يذهب الى البنك التجاري ليدفع المبلغ في مكان آخر من دمشق ، ثم يذهب الى مكان ثالث في الزبلطاني ليعطيهم وصل الدفع و يستلم النتيجة !!!!

وتابع الخاني قوله:

“هل تتفنون فيما بينكم بذل المواطن و باتخاذ قرارات أكثر بيروقراطية !!!

ثم هل يعقل بأن المواطن العائد الى وطنه والذي عليه أن يدفع 100 دولار فيزا لدخول بلده !!! هل يعقل أن يدفعها عند الحدود ويستلم الوصل ، ثم عليه أن يذهب للبنك في منتصف العاصمة ليستلم المبلغ بالعملة السورية !!!!

لماذا تستطيعون استلام المبلغ منه عند الحدود ولا تستطيعون تسليمه المبلغ بالسوري !!!

وزرائنا الأذكياء ، ألا تستطيعون تعيين محاسب عند الحدود !! أو محاسب في مراكز الفحص ؟؟!!! أم أن وزارة الصحة و وزارة المالية لاتثقان ببعضهما البعض !!!

وزرائنا حبايب قلبنا على علمنا أنكم تجتمعون كل اسبوع في رئاسة الوزراء ، عدا عن اجتماعات لجنة الكورونا ، ألا تتداولون بهكذا أمور فيما بينكم خلال الاجتماعات !!! ألا تشعرون بكم الذل الذي تعرضون المواطن له !!! وبكم الزحمة المرورية التي تنتج عن لامبالاتكم ، وكم البيروقراطية التي تتفنّنون في إبداعها !!!

وإن سهى عن ذلك وزير الصحة ، ماذا عن وزير المالية .. أو باقي الوزراء أو السيد رئيس الوزراء !!!

وانتم تعلمون أن ما اذكره هنا مجرد امثلة فقط … لان مثلها الكثير ،

أرجوكم إن كانت عقولكم الكبيرة لاتستطيع أن تفكر بهكذا أمور صغيرة ، اجلسوا في بيوتكم ، لان المواطنين بحاجة الى وزراء بسيطين يستطيعون مشاهدة وحل أمورهم ومشاكلهم الصغيرة … أما جهابذة عقولكم فهي أكبر من المواطنين وهمومهم ، وأكبر من قدرتنا على استيعاب أفكاركم .. وأكبر من قدرتنا على استيعابكم …



واختنم الخاني قوله:

“سوريا بحاجة لمن يعمل بضمير يا حضرة وزير الصحة ويا وزرائنا الأكارم .. بحاجة لمن يفكر بأي قرار قبل أن يصدره بأن هذا القرار سيطبقه هو أو أخاه أو أمه أو جده أو جاره المسن العجوز أو أحبائه ( او أحبائه ) يا حبايب قلبنا … يا حبايب قلب سوريا والسوريين

والجدير بالذكر ان أمل عرفة كانت قد استنكفت عن تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل شارع شيكاغو الذي يعرض حاليا وتشارك فيه عرفة سلاف فواخرجي في دور البطولة رفقة عباس النوري وشكران مرتجى نجمة باب الحارة

ويشار الى ان الخاني شارك في الأجزاء الخاصة بنسخة بسام الملا في باب الحارة واشتع=هر بشخصية النمس الكوميدية في العمل الشامي الأشهر وعبر عن رفضه القاطع في المشاركة في نسخة شركة قبنض في الجزء العاشر الماضي بعد تحصلهم على خقوق الملكية الفكرية للعمل وحرمان الملا منه في المحاكم السورية