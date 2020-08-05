شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يعرب عن تضامنه مع لبنان عقب انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 أعربت الحكومة عن تضامنها مع الأشقاء في لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتدمير العديد من المنشأت العامة والخاصة.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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