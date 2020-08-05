شكرا لبحثكم عن خبر منظمة شهيرة على “انستغرام” تتبرع بمليون دولار لأطفال اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ستتبرع منظمة شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بمليون دولار لمساعدة أطفال اليمن المصابين بفيروس كورونا والحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت المنظمة التي تدعى كارماغاوا (Karmagawa) على صفحتها في انستغرام انها ستعلن عن التبرع بشكل رسمي يوم الأربعاء.

وأسس المنظمة الخبير التجاري المليونير ثيموثي سايكس، والتي قال إن مهمة هذه المنظمة رفع الوعي بالقضايا العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبرع سايكس بنصف مليون دولار من أرباحه لتداول الأسهم خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وباقي المبلغ تم جمعه من مساهمات متابعيه وبيع سلع المجموعة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن سايكس قوله: “إنه لشرف لنا أن نرد إلى المحتاجين، وقد مر شعب اليمن بالكثير في الآونة الأخيرة بسبب الحرب وتفشي الكوليرا، والآن تفشي فيروس كورونا والمجاعة المحتملة أيضًا”.

وأضاف: هناك طفل واحد يموت كل 10 دقائق في اليمن!

Advertisements

وأضاف مات آباد، أحد مؤسسي كارماغاوا: “على سبيل المثال، فإن حزم الطعام التي يوزعها شركاؤنا الخيريون مثل بارتنرز للإغاثة و”منى للإغاثة” في اليمن تكلف ما يزيد قليلاً عن 50 دولارًا لكل منها ويمكنها إطعام أسرة مكونة من 5-6 شهور لمدة شهر واحد!”

قامت المؤسسة الخيرية حتى الآن ببناء أكثر من 70 مدرسة في مختلف دول العالم الثالث في جميع أنحاء العالم بهدف إجمالي بناء ما يصل إلى 1,000 مدرسة.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب التي تصاعدت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول2014 و”انقلبت على الحكومة المعترف بها دولياً”. وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.