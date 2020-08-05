شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..سيدة عجوز ترقص أمام الجميع في تعز وتثير تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت سيدة مسنة في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) تفاعلا واسعا في أوساط المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص أمام الجميع يوم أمس.

وظهرت السيدة المسنة وهي ترقص في مهرجان قلعة القاهرة مع مجموعة من الشباب تعبيرا عن فرحتها بالعيد وإحياء للتراث التعزي في احتفال حضره الآلاف من أبناء المدينة.

ولاق رقص السيدة المسنة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعض رواد هذه المنصات احتفاء السيدة ورقصها رسالة عن الحب والسلام والفن الذي تنشده محافظة تعز في ظل حرب شعواء تعشيها منذ أكثر من 5 سنوات.

فيما انتقد آخرون الصور المتداولة عن رقص السيدة المسنة معتبرين أن ذلك يفتح المجال للاختلاط ويهدم قيم المجتمع المحافظ وتقاليده دون أي اعتبار منهم لعمر السيدة المسنة.

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ويقيم مكتب الثقافة بمحافظة تعز مهرجان القلعة الثالث والذي يحتفل فيه أبناء محافظة تعز طيلة أيام العيد وتُقدم فيه العديد من الفقرات الفنية والثقافية .