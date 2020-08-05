شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان وهذا ما كتبه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت فرنسا، مساء الثلاثاء، وقوفها “إلى جانب لبنان” وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون إرسال “مساعدات” إلى بيروت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة وأسفر عن العديد من القتلى والجرحى.

وقال ماكرون عبر تويتر بالعربية “أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت. فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما”.

وأضاف أن “مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها” إلى لبنان.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن “فرنسا واقفة وستقف دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها وفق الحاجات التي ستعبر عنها السلطات اللبنانية”.

وأضاف “بعدما تضررت بيروت كثيرا بالانفجار تقدم فرنسا التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمرضى”.

وهز انفجار، الثلاثاء، بيروت أوقع في حصيلة أولية 50 قتيلا و2500 جريح وأثار حالة هلع وتسبب بدمار كبير في العاصمة وأنحائها.