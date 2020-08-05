شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. هكذا ظهر برج خليفة عقب انفجار بيروت ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون اماراتيون صورا لبرج خليفة بدبي اعلى برج في العالم، وهو يتزين ويتوشح بعلم لبنان عقب الانفجارات الهائلة التي شهدتها بيروت يوم الثلاثاء.

وقال عبدالخالق عبدالله مستشار ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، على تويتر: "‏‎#برج_خليفة بدبي يعلن تضامنه مع ‎#لبنان السلام والجمال".

واعلنت الامارات تضامنها الكامل مع لبنان وشعبه جراء ما تعرضت له بيروت اليوم من انفجارات كبيرة راح ضحيتها الالاف بين قتلى وجرحى واضرار بالغة.