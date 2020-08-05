إغتيال نجل شقيق قيادي كبير في المجلس الإنتقالي بجنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين

اغتالت عناصر تكفيرية تابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة أمس الثلاثاء، مجنداً تابعاً للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي اليمن، وتأتي عملية الإغتيال بعد أيام من صدور تقرير لمجلس الأمن الدولي حول نشاط التنظيم في مناطق سيطرة حزب الاصلاح بالجنوب.

وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً في بيان له، إن “مسلحين من تنظيم القاعدة أطلقوا النار على الجندي في قوات مكافحة الإرهاب، علي دحه المحوري، بالقرب من منطقة عكد في مديرية لودر (شمال شرقي أبين)، ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وأشار إلى أن القتيل هو نجل شقيق رئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة أحمد دحه المحوري.

وكان تنظيم القاعدة، اغتيال نهاية الشهر الماضي بعمليتين منفصلتين، جنديين من قوات الحزام الأمني في مديريتي مودية والوضيع شرقي أبين.

يذكر أن تقرير أممي حديث، كشف عن عودة نشاط ما يسمى بتنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا حزب الإصلاح.

وقال خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في تقريرهم – ترجمه الخليج 365 -، إن تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية واصل تشاطه في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وأبين وحضرموت وعدن ولحج.

تقرير لمجلس الأمن الدولي يكشف عن تنامي نشاط القاعدة في مناطق سيطرة حزب الاصلاح باليمن

وأشار التقرير إلى استمرار مخاطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتصميمه “على القيام بعمليات خارجية”.

والمح التقرير الى مساعي تنظيم القاعدة في تجنيد المحاربين القدامى والمقاتلين الجدد، ويسعى إلى تعزيز التجنيد من خلال التواصل مع الشباب وتوفير الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرته”.