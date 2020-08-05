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عدن - ياسمين التهامي - الداخلية التركية تصدر تعميما إضافيا لتدابير الحد من كورونا !

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جديد اب برس

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على ضرورة قيام كوادر الولاية أو القائمقامية في الأقضية أو الجهات الأمنية، بجولات تفقدية للخاضعين لعزل منزلي لمراقبة مدى التزامهم أصدرت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميما يتضمن تدابير إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأفادت الوزارة في بيان، أنها أرسلت التعميم الإضافي حول تدابير كورونا، إلى كل الولايات الـ81. وبينت أنها اتخذت تدابير إضافية بناء على اقتراحات وزارة الصحة، والمجلس العلمي التركي لمكافحة الفيروس، وتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان. وينص التعميم الإضافي على ضرورة قيام كوادر الولاية أو القائمقامية في الأقضية أو الجهات الأمنية، بجولات تفقدية للخاضعين لعزل منزلي بسبب كورونا، لمراقبة مدى التزامهم به، خاصة في الأيام الـ7 الأولى منه. ويتضمن التعميم إنشاء مجالس لمراقبة عمل فرق "الفيلياسيون" (عملية مسح سلسلة الأشخاص المحتمل إصابتهم بمرض معد) تحت رئاسة نائبي الولاة في الولايات، والقائمقامات في الأقضية. كما حث على ضرورة تأكيد أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة، من خلال قنوات التواصل مع الشعب، مثل البيانات الصحفية، والتصريحات. وأشار البيان إلى أنه سيتم في الولايات التي تشهد ازديادا كبيرا في عدد مصابي الفيروس، اتخاذ تدابير وقائية إضافية، ورفع أنشطة الرقابة إلى أعلى مستوياتها. وتم بموجب التعميم تحديد ولاية قيريق قلعة نموذجا لإنشاء "مركز مراقبة الوباء بالولاية"، وتشكيل مراكز مشابهة في الولايات الأخرى، بناء على النتائج التي سيتم حصدها في المرحلة الأولى التجريبية بالولاية. وحتى مساء الثلاثاء، شهدت تركيا تسجيل 234 ألفا و934 إصابة بكورونا، توفي منها 5 آلاف و765، فيما تعافى 218 ألفا و491. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.