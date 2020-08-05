شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المبادرة منظمتا جانسيو وصدقات طشي التركيتان، واستهدفت الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الحرب logo logo × تركيا, الدول العربية, الحج والعمرة بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية مولت المبادرة منظمتا جانسيو وصدقات طشي التركيتان، واستهدفت الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الحرب 04.08.2020 بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية Yemen اليمن/ مبارك محمد / الأناضول وزعت منظمتان تركيتان لحوم أضاحي على 3440 أسرة يمنية في عدد من محافظات البلاد خلال أيام عيد الأضحى. وذكرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية CSSW، (يمنية خاصة)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنها "نفذت مشروعا لتوزيع لحوم أضاحي لـ113 أضحية من العجول، واثنتين من الخراف، ممولة من منظمة جانسيو". وأشارت إلى أن أضاحي منظمة جانسيو استفاد منها 19 ألفا و32 فردا يمثلون 3172 أسرة فقيرة في مختلف المحافظات. ولفت البيان إلى أنها وزعت أضاحي ضمت 67 أضحية من الخراف والماعز، بتمويل من منظمة صدقات طشي، استفاد منها 1608 أفراد يمثلون 268 أسرة فقيرة. وبينت أن لحوم الأضاحي أسهمت في تخفيف معاناة أفراد الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الحرب، لعدم قدرتها على توفيرها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدت أن عملية توزيع اللحوم تمت وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي المبادرة منظمتا جانسيو وصدقات طشي التركيتان، واستهدفت الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الحرب logo logo × تركيا, الدول العربية, الحج والعمرة بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية مولت المبادرة منظمتا جانسيو وصدقات طشي التركيتان، واستهدفت الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الحرب 04.08.2020 بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية Yemen اليمن/ مبارك محمد / الأناضول وزعت منظمتان تركيتان لحوم أضاحي على 3440 أسرة يمنية في عدد من محافظات البلاد خلال أيام عيد الأضحى. وذكرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية CSSW، (يمنية خاصة)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنها "نفذت مشروعا لتوزيع لحوم أضاحي لـ113 أضحية من العجول، واثنتين من الخراف، ممولة من منظمة جانسيو". وأشارت إلى أن أضاحي منظمة جانسيو استفاد منها 19 ألفا و32 فردا يمثلون 3172 أسرة فقيرة في مختلف المحافظات. ولفت البيان إلى أنها وزعت أضاحي ضمت 67 أضحية من الخراف والماعز، بتمويل من منظمة صدقات طشي، استفاد منها 1608 أفراد يمثلون 268 أسرة فقيرة. وبينت أن لحوم الأضاحي أسهمت في تخفيف معاناة أفراد الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الحرب، لعدم قدرتها على توفيرها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدت أن عملية توزيع اللحوم تمت وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي كورونا . وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات. ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم من إيران. وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على 3440 أسرة يمنية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.