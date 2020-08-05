شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة مدوية لوزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين «حسن زيد» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فى منشوراً للصحفي الرياضي خالد شعفل، على صفحته بالفيسبوك، كشف فيه فضيحة جديدة من فضائح وزير شباب الحوثيين العجوز حسن زيد.

فيما يلي نص المنشور مع الصور:

مُرافق الوزير حسن زيد في رحلة مع "الغنم" لاكتشاف المواهب في البيضاء..!!

كتب/ خالد شعفل

لاندري مَن نُصدّق ومَن نُكذّب بعد اليوم؛ خصوصًا عندما نشاهد فضائح بالجملة والتجزئة بين الحين والآخر في دهاليز قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، واتحاد الرياضة للجميع الذي يتحفنا بمشهد فضائحي يحكي مهازل وعبث القائمين على هذه الوزارة وقطاعاتها المختلفة.

لاحظوا معي آخر الفضائح التي أشعلت مجموعات التواصل الاجتماعي، في (الواتس)، الخاصة بموظفي وزارة الشباب والرياضة، والتي حملت العنوان البارز والعريض (مُرافق وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد يرأسُ وفد لجنة للسفر إلى محافظة البيضاء لاكتشاف المواهب الرياضية هناك!!).

لاندري ما علاقة مرافق الوزير زيد أو سكرتيره الخاص جدًّا - يحيى العوامي، بترؤس وفد، أو أن يكون ضمن وفد هذه اللجنة، وما علاقته باكتشاف المواهب أو العمل الرياضي والشبابي من أصله، وخصوصًا إذا ما علِمنا أنّ عمله يقتصرُ ضمن حاشية الوزير، والذي جاء بهم معه، (مُرافق أو سكرتير خاص)!!.

المثير للسخرية جاء عبر مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي وزارة الشباب والرياضة، مصحوبًا بصورة سلفي التقطها العوامي، تجمعه بمدير عام النشاط النوعي والأولمبي الحواني عبدالوهاب، برفقة قطيع من (المعز ) على طريقة "لجنة اكتشاف المواهب رحلة مع الغنم)!!!

Advertisements

وجاءت التعليقات المصاحبة لهذه الصورة من قِبل موظفي الوزارة، بسُخرية، أنّ مُرافق الوزير أو سكرتيره الخاص لاعب كبير، ورياضي ومُرافق، وحكَم دولي، لكي يترأس لجنة لاكتشاف المواهب مع الغنم، مع أنه لا يعلم ما الفرق بين ضربة الجزاء وضربة الشمس!!.

الفضيحة الأكبر جاءت عبْر الخبر المثير للجدل (نادي وحدة الشرية ومدرسة لاكتشاف المواهب الرياضية)، والذي كشف زيف وخداع الحواني وإدارته العامة، واتحاد الرياضة للجميع، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنّ اكتشاف المواهب عمل خاص باتحاد الرياضة للجميع، وتم إنشاؤه من أجل اكتشاف المواهب الرياضية في الأحياء والحارات، وليس من الأندية الرياضية المعترف بها، وإلا ما هو عمل الأندية الرياضية، ولا يوجد فيها لاعبون من الفئات العمرية المختلفة، وكذا أن مركز اكتشاف المواهب الذي تم إنشاؤه من قِبل اتحاد الرياضة للجميع يعنى بالمواهب التي لم يتم اكتشافها، ولم يسبق لها أن مارست كرة القدم، وليست مسجلة ضمن مواهب الأندية المعترف بها.

*همسة:

- ما حكاية العوامي بتاع الوزير والمعاملات التي تُرفع للوزير، ولا تُعرض عليه، وتعود بدون توجيهاته، وكذا ما سِر هذه الحكاية وعلاقتها بكشوفات المتعاونين، والرسائل بتاع الوزير الموثّقة.. والقادم أجمل!!.

- ما العلاقة الحميمية التي تجمع الحواني (صلي صلي .......)، والعوامي بتاع الوزير؟!، وهل لها علاقة بإنجاز المعاملات الخاصة باتحاد الرياضة للجميع، وإدارة النشاط النوعي، وكشف المتعاونين، أم ماذا؟!.

- أين رجل الرياضة الأول، ومستشار الوزارة، والوزير، ورئيس اتحاد الرياضة للجميع الأستاذ/ حسن الخولاني من مهازل وفضائح (البزي) الحواني، والتي أصبحت بالجملة والتجزئة في اتحاد الرياضة للجميع، وعلى عينك يا تاجر؟!.