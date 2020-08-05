شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات خطيرة .. انفجار بيروت قبيل أيام من الحكم على 4 من حزب الله في قضية اغتيال الحريري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجار عنيف يهز العاصمة اللبنانية بيروت ويؤدي بحياة قرابة 4000 جريح وقتيل قبيل أيام قليلة من محاكمة جناة متهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري .

بعد 13 عاما على تأسيسها، بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة يصدر قضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة 7 أغسطس في القضية التي يحاكم فيها أربعة متهمين ينتمون إلى حزب الله اتهموا بتدبير تفجير أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصا آخرين.

ويحضر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جلسة المحكمة واعتبر الحريري الأسبوع الماضي أن الجمعة سيكون "يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان".

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وأسندت للمتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام وأقصى عقوبة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

ولا يعرف شيء عن مكان وجود المتهمين ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك على الرغم من أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجه إليهم .

ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم وإذا ظهروا أثناء نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.