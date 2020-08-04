شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة اليمنية أروى تعلن نجاتها بأعجوبة من تفجير بيروت المروع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الفنانة اليمنية أروى نجاتها من تفجيرات بيروت التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين وجرح آلاف آخرين.

وقالت الفنانة أروى في تغريدة على "تويتر" مساء الثلاثاء، " الحمدلله وصلت بيتي سالمة,, الله يرحم شهداء هذا الانفجار المرعب ويشفي المصابين".

وكان انفجار ضخم هز انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مساءاليوم مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة أكثر من 3000 آخرين نتيجة الانفجار.