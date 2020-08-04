شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. أسماء أعضاء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعيد لكم نشر قائمة الاسماء مع التحفظ على مصداقيتها أو الاتفاق النهائي على اسماء أعضائها، وهم. 1- سالم احمد سعيد الخنبشي نائب رئيس الوزاء . 2- عبدالملك عبدالجليل المخلافي نائب رئيس الوزاء . 3-مراد علي محمد الحالمي نائب رئيس الوزراء وزير النقل. 4- عبدالناصر احمد الوالي وزير الصحة. 5- لطفي محمد سالم باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 6- حسين زين السقاف وزير العدل والشئون القانونية . 7- صغير بن عزيز وزير للدفاع. 8- احمد مساعد حسين وزير الداخلية. 9- سالم بن بريك وزير للمالية. 10- منير الوجيه وزير للشباب والرياضة. 11- رضية شمشير واجد علي وزيرة للإعلام. 12- فهد سعيد المنهالي وزير للاشغال. 13- رضوان عبدالله علي مسعود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. Advertisements 14- عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي وزير التخطيط والتعاون الدولي. 15- ذياب محسن بن معيلي وزير النفط. 16-احمد زبين عطية وزير الأوقاف. 17- صالح العبد العولقي وزير التعليم العالي والتقني والبحث العلمي 18- محصنة محمد سعيد وزير حقوق الإنسان. 19-عادل دحان العصيمي وزير الخدمة المدنية. 20- مروان دماج وزير للثقافة والسياحة. 21- عصام بن حبريش الكثيري وزير التربية والتعليم. 22- سالم حسين الشبحي وزير الكهرباء والطاقة. 23- نجيب العوج وزير الصناعة والتجارة. 24- احمد الميسري وزير للزرعة والثروة السمكية. 25- نايف صالح عبدالقادر زير للإدارة المحلية. 24-د.محمد مارم وزير الخارجية

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