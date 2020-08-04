شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية اليمنية تكشف عن عدد اليمنيين المصابين في تفجير ميناء بيروت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الثلاثاء عن اصابة طالبين من أبناء الجالية اليمنية جراء الانفجار الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت الخارجية في بيان لها أن جميع أبناء الجالية اليمنية بخير عدا الطالبين الذين أفادت الوزارة بأنهما غادرا المستشفى.
ودعت الوزارة أبنء الجالية اليمنية إلى الاتصال بأرقام السفارة اليمنية في بيروت في حال حدوث أي طارئ.
وأعلنت الحكومة اليمنية تضامنها مع الأشقاء في الجمهورية اللبنانية جراء الانفجار الضخم الذي وقع اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتدمير العديد من المنشأت العامة والخاصة.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابي
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