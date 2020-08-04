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السيول تهدم عشرات المنازل وتجرف أراضٍ زراعية كبيرة في ”عمران”

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يزيد بن سلمان - شبوة - هدمت السيول الغزيرة، اليوم الثلاثاء، 30 منزلا وجرفت أكثر من 18 كيلومترا من الأراضي الزراعية في محافظة عمران الواقعة شمالي العاصمة صنعاء.

 

وبحسب مصادر محلية، فإن مياه السيول الغزيرة لازالت تتدفق لليوم الثاني على التوالي جراء انهيار سد "الرونة" ،في مدينة حبابة بمديرية ثلاء، والذي خلف أضرار جسيمة في الأراضي الزراعية والمنازل.

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وأضافت أن حجم الأضرار الناجمة عن انهيار السد بلغت أكثر من 30 منزلا تهدم بشكل كامل أو جزئي، جراء الأمطار الغزيرة. كما بلغ حجم الأضرار في الأراضي الزراعية، التي جرفتها السيول، 18 كيلوا مترا.

 

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي عشرات الأشخاص حتفهم، جراء سيول ضربت محافظات يمنية، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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