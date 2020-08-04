شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الكيان الصهيوني على انفجارات بيروت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الاحتلال الصهيوني نفيه وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت الثلاثاء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الاحتلال ليس له أي علاقة بالحادث".
من جهته، قال وزير خارجية الاحتلال غابي أشكينازي في حديث للقناة الـ 12 إن الانفجار من المرجح أن يكون ناجما عن حريق في المرفأ.
يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.
ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي. ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.
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