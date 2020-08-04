اخبار الخليج / اخبار اليمن

أول تعليق من الكيان الصهيوني على انفجارات بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الكيان الصهيوني على انفجارات بيروت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الاحتلال الصهيوني نفيه وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الاحتلال ليس له أي علاقة بالحادث".

Advertisements

من جهته، قال وزير خارجية الاحتلال غابي أشكينازي في حديث للقناة الـ 12 إن الانفجار من المرجح أن يكون ناجما عن حريق في المرفأ.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي. ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الكيان الصهيوني على انفجارات بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا