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رئيس وزراء لبنان يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت

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يزيد بن سلمان - شبوة - بيروت (رويترز) - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.

 

وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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