شكرا لبحثكم عن خبر رئيس وزراء لبنان يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بيروت (رويترز) - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.

وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.