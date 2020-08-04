شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أمين عام حزب لبناني جراء انفجار بيروت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أمين عام حزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان في البيت المركزي، على خلفية إصابته في الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

و وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وقالمدير عام الجمارك ببيروت بدري ضاهر " إن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".

ولم يوضح مدير الجمارك وجهة هذه الشحنة أو مكان تصديرها، وقال "سنراجع المستندات لنستوضح".