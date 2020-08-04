شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة: مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بيروت (رويترز) - قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في انفجار هائل وقع بمنطقة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية.
كان الوزير قد قال في البداية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3000.
وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.
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