شكرا لقرائتكم خبر عن مالم يكتشفه اليمنيون منذ زمن كشفتة الأمطار والسيول.. كنوز ثمينة حصل عليها مواطنون في مجاري السيول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سيول الامطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أيام عن آثار مدفونة في محافظة يمنية تقع إلى الشمال الشرقي من صنعاء

وقالت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن السيول أظهرت آثار مدفونة وأصنام وكنوز في محافظة مأرب شرق اليمن.

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ونقل موقع “"الخليج 365"” عن مصدر، أن مجموعة من الأشخاص عثروا على كنوز وتماثيل برونزية في مدينة النحاس الواقعة على شمال البلق الشرقي بمحافظة مأرب، والتي تبعد من نقطة الفلج ما يقارب اثنين إلى ثلاثة كيلو فقط.



كنوز ثمينة حصل عليها مواطنون



وأوضح المصدر، أنه تم العثور على تمثالين برونزيين، وعدد من الأواني الفخارية وفيها ذهب حميري خالص، مشيرا، إلى أن عدداً من المواطنين مازالوا يقفون بجانب السيول، في انتظار أن تظهر لهم كنوزاً وآثار.

وبحسب الموقع، فإن الشيخ أحمد مفتاح، وهو أحد وجهاء مأرب أكد وجود كنوز وتماثيل كثيرة، وأن الأمطار كشفت عن بعضها، حيث أن شخصين رزقا بهذا الكنز دون أن يوضح المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول “رزقهم”، مؤكداً في الوقت نفسه أن كمية كبيرة من الآثار كشفتها السيول وتسابق الناس عليها.

وحذر مفتاح، الجميع من التعامل مع الأجسام الغريبة التي جرفتها أو كشفتها السيول باعتبارها أموال عامة.