شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرابة 4000 قتيل وجريح في انفجار لبنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - - وقع انفجار هائل بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة أكثر من 3700 وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

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ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير مع بحث فرق الانقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا هو أعنف انفجار يضرب بيروت منذ سنوات وجعل الأرض تهتز حتى حسبه الناس زلزالا.

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وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية ”ما نراه مصيبة كبيرة“. وأضاف ”هناك قتلى ومصابون في كل مكان - في جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار“.

وبعد ثلاث ساعات من الانفجار الذي وقع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) كانت النيران لا تزال مستعرة في منطقة الميناء ينبعث منها وهج برتقالي في السماء المظلمة بينما تحلق طائرات الهليكوبتر وتدوي أصوات سيارات الإسعاف بأنحاء العاصمة.

وقال وزير الداخلية اللبناني إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات ومخزنة هناك قد انفجرت. وقال لاحقا لتلفزيون الجديد إن مادة النترات كانت مخزنة هناك منذ 2014.

وأظهرت لقطات مصورة للانفجار تداولها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من منطقة المرفأ أعقبه انفجار هائل نجم عنه دخان أبيض ونيران في السماء. ومن شدة الانفجار سقط أرضا الذين كانوا يصورونه من مبان عالية بمناطق أخرى من المدينة.

قال وزير الصحة اللبناني في تصريحات بثها التلفزيون إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت يوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 70 قتيلا و3700 مصاب. وقال الصليب الأحمر اللبناني إن المئات نقلوا إلى المستشفيات.