شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تعلن عن إصابة يمنيين في إنفجار بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء عن اصابة طالبين من أبناء الجالية اليمنية جراء الانفجار الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الخارجية في بيان لها على موقع "تويتر"، " إن جميع أبناء الجالية اليمنية بخير عدا طالبين اصيبا بجروح خفيفة تلقيا على إثرها العلاج وغادرا المستشفى".

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وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر بشرية ومادية في مناطق تبعد عنه كيلومترات.



وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار إلى نحو 50 قتيلا و2750 ً جريحا .