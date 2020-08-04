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مراسلة العربية تنهار بعد تدمير منزلها في انفجار بيروت.. وتكشف ما حدث لوالدتها

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عدن - ياسمين التهامي - انهارت مراسلة قناة العربية، ريما مكتبي، من البكاء وهي تصف حجم الانفجار الذي وقع في بيروت وأدى إلى تدمير منزلها.

وقالت “مكتبي” في مداخلة مع القناة إن العشرات لا يعرفون أين يباتون ليلتهم بعد تضرر واجهات المباني والأبواب.

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وأوضحت أن الكثير ممن هم حولها أصيبوا في الحادث ، مشيرة إلى أن حجم التصدع في الواجهات مخيف.


 
وأضافت : الزجاج تسبب في إصابة العشرات، ووالدتي أصيبت لكنها لم تخاطر وتذهب إلى المستشفى لكي لا تلتقط عدوى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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