شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس وزراء لبنان يدلي بتصريح هام حول كارثة انفجار بيروت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إن كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها.
وأضاف رئيس وزراء لبنان، في مؤتمر صحافي، أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات.
ودعا الدول الشقيقة إلى تقديم المساعدة لبلاده، جراء الانفجار الذي خلف دمارا ضخما وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
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