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عدن - ياسمين التهامي - الذهب يرتفع بشكل جنوني ليصل إلى اعلى سعر له لأول مرة في التاريخ !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ أسعار الذهب بقوة، الثلاثاء، متجاوزة حاجز ألفي دولار للأوقية، للمرة الأولى في التاريخ، بحيث تجاوز المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة هذا الحاجز النفسي، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات. وبلغ الذهب هذا المستوى بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار. وبحلول الساعة 15:28 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات. وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس أسعار الذهب بقوة، الثلاثاء، متجاوزة حاجز ألفي دولار للأوقية، للمرة الأولى في التاريخ، بحيث تجاوز المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة هذا الحاجز النفسي، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات. وبلغ الذهب هذا المستوى بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار. وبحلول الساعة 15:28 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات. وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا . وزاد من قوة الذهب انكفاء الدولار نحو الهبوط بعدما سجل مكاسب في وقت سابق الثلاثاء. وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 بالمئة إلى 93.430. وبذروته الجديدة، فقد حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30 في المئة منذ بداية 2020.

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