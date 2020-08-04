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عدن - ياسمين التهامي - اعلان هام من صنعاء بشأن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية. جاء ذلك في بيان للوزارة، الاثنين، وتداولته وسائل إعلام حوثية. وبحسب البيان، فقد حددت الوزارة، 12 أغسطس 2020م موعدا لحضور الطلاب إلى المراكز الاختبارية لاداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019م -2020م . ت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية. جاء ذلك في بيان للوزارة، الاثنين، وتداولته وسائل إعلام حوثية. وبحسب البيان، فقد حددت الوزارة، 12 أغسطس 2020م موعدا لحضور الطلاب إلى المراكز الاختبارية لاداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019م -2020م .

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