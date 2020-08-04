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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : هذا الخبر المحزن من وسط العاصمة صنعاء وتهدم عدد من المنازل في هذه الأحياء (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت عدد من المباني القديمة في مديرية معين بأمانة العاصمة اليوم، بسبب الامطار المتساقطة منذ ايام. وأوضح مدير مديرية معين عبدالملك الرضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اثنين من المباني تهدمت بشكل كلي، في حين تعرضت آخرى للهدم بشكل جزئي بقريتي مذبح وعصر القديمة. وأشار إلى أنه تم تكليف فريق من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وإدارة المشاريع وعمليات الطوارئ والأزمات بالمديرية ، لحصر الأضرار وتقدير ما يلزم تجاهها من مساعدات . وكان مدير المديرية ومعه ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمديرية عبدالله عباس ومسئول عمليات الطوارئ والأزمات خالد النفيش ، اطلعوا على حجم الأضرار بالقريتين ،ودعوا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف حدة الأضرار وتفعيل دور اللجان المجتمعية لمد يد العون ومساعدة المتضررين. ت عدد من المباني القديمة في مديرية معين بأمانة العاصمة اليوم، بسبب الامطار المتساقطة منذ ايام. وأوضح مدير مديرية معين عبدالملك الرضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اثنين من المباني تهدمت بشكل كلي، في حين تعرضت آخرى للهدم بشكل جزئي بقريتي مذبح وعصر القديمة. وأشار إلى أنه تم تكليف فريق من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وإدارة المشاريع وعمليات الطوارئ والأزمات بالمديرية ، لحصر الأضرار وتقدير ما يلزم تجاهها من مساعدات . وكان مدير المديرية ومعه ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمديرية عبدالله عباس ومسئول عمليات الطوارئ والأزمات خالد النفيش ، اطلعوا على حجم الأضرار بالقريتين ،ودعوا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف حدة الأضرار وتفعيل دور اللجان المجتمعية لمد يد العون ومساعدة المتضررين.

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