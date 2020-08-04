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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يكشف عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها. ونقل موقع "Axios" المقابلة التلفزيونية الحصرية مع الرئيس ترامب، حيث وصف الأخير أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كان بمثابة الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها. وفال ترامب في هذا الصدد: "أزلنا "داعش" الإرهابية 100% وأزلنا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فعلت الكثير من الأشياء التي لم يفعلها الرؤساء الآخرون". وأضاف ترامب، معلقا: "لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق". الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها. ونقل موقع "Axios" المقابلة التلفزيونية الحصرية مع الرئيس ترامب، حيث وصف الأخير أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كان بمثابة الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها. وفال ترامب في هذا الصدد: "أزلنا "داعش" الإرهابية 100% وأزلنا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فعلت الكثير من الأشياء التي لم يفعلها الرؤساء الآخرون". وأضاف ترامب، معلقا: "لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق".

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