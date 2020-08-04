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عدن - ياسمين التهامي - مركز ارصاد أوربى: الامطار الغزيرة مستمرة حتى العام 2024... عودة الانهار والشلالات لليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مركز ارصاد عالمي، ان الامطار الغزيرة ستظل تهطل على اليمن بشكل مستمر حتى العام 2024. وأوضح مركز الأرصاد البريطاني، ان اليمن دخلت في مدار اثيوبيا أوغندا المطري، ما يعني استمرار هطول الأمطار على الاراضي اليمنية حتى منتصف العام 2024. كما توقع المركز، انه خلال العام القادم 2021، ستعود الانهار التي جفت قديماً الى الجريان ، اضافة الى تشكل بحيرات وعيون مياه جديدة. مركز ارصاد عالمي، ان الامطار الغزيرة ستظل تهطل على اليمن بشكل مستمر حتى العام 2024. وأوضح مركز الأرصاد البريطاني، ان اليمن دخلت في مدار اثيوبيا أوغندا المطري، ما يعني استمرار هطول الأمطار على الاراضي اليمنية حتى منتصف العام 2024. كما توقع المركز، انه خلال العام القادم 2021، ستعود الانهار التي جفت قديماً الى الجريان ، اضافة الى تشكل بحيرات وعيون مياه جديدة.

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