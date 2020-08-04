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بالصور الجوية... سد مأرب يفيض بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية والمياه تغمر مناطق واسعة !

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عدن - ياسمين التهامي - بالصور الجوية... سد مأرب يفيض بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية والمياه تغمر مناطق واسعة !

تستمر سيول فيضان سد مأرب في التدفق حيث لايزال منسوب مياه الفيضان مرتفعا، ويزداد كلما تدفقت السيول نحو بحيرة سد مأرب. وطمرت السيول بعض الآبار في منطقة النقيعا وبعض مزارع البرتقال. ووجه المحافظ اللواء سلطان العرادة بتشكيل لجان مشتركة للإشراف على عمليات الإنقاذ ومواجهة الفيضان، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من معدات وغيرها لمواجهة الكارثة.

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جديد اب برس

 

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