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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : إصابة زوجة رئيس الحكومة اللبنانبة وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت وسائل إعلام لبنانية بإصابة زوجة رئيس الحكومة، حسان دياب، وابنته بجروح طفيفة، فضلًا عن إصابة عدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت. وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار. وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات. كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة. ت وسائل إعلام لبنانية بإصابة زوجة رئيس الحكومة، حسان دياب، وابنته بجروح طفيفة، فضلًا عن إصابة عدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت. وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار. وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات. كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.

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