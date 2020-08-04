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عدن - ياسمين التهامي - نجاح عملية تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين في تعز !

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جديد اب برس

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لاخبار نجاح عملية تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين في تعز أغسطس 4, 2020 صفقات تبادل أسرى المشاهد – عبدالله غيلان أعلنت جماعة الحوثي نجاح عملية تبادل أسرى في محافظة تعز، مهد لها وسطاء محليون، بعد نحو أسبوعين من عمليات مماثلة في الجوف والبيضاء. وقال عبدالقادر المرتضي رئيس للجنة الاسرى في جماعة الحوثيين في تغريدة له على “تويتر”، إن اللجنة تمكنت من تحرير 13من أسرى مقاتليهم في جبهات تعز، في عملية تبادل، تمت عبر تفاهمات محلية. وأوضح عبدالله شداد عضو للجنة الوساطة المحلية في منشور له على الفيس بوك رصدة “المشاهد”، أن هذه الصفقة جاءت مقابل الإفراج عن 9 محتجزين من حلفاء الحكومة. وأضاف “شداد”، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 22 أسيرا ومعتقلا في منطقة الأقروض بمحافظة تعز. وأكد أن هناك مزيد من صفقات التبادل سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي عن عودة عشرة من مقاتليها كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية في محافظتي مأرب وشبوة، ضمن عملية تبادل للأسرى تمت بوساطة محلية. يُذكر أن جماعة الحوثي والقوات الحكومية لجأوا إلى الوساطات المحلية لإطلاق سراح مقاتليهم، بعد فشل إحراز الأمم المتحدة منذ ديسمبر العام 2018، اي اختراق حاسم في هذا الملف الإنساني، المتفق علية في السويد. كما أجرى الجانبان عدد من الصفقات، بتسهيل من وسطاء محليين، أبرزها إطلاق 75 محتجز لدي جماعة الحوثي، و60 مقاتلا حوثيا كانوا أسرى في سجون القوات الحكومية بمحافظة تعز، في 21 ديسمبر 2019.