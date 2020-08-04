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عدن - ياسمين التهامي - رصد 99 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ يرة نت: سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 99 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي مقاتل على مدينة الدريهمي، وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي بالمحافظة. وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجاح وإفشال محاولة تسلل للمرتزقة في حيس. وذكر المصدر أن الخروقات شملت 31 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 140 قذيفة و 60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. يرة نت: سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 99 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي مقاتل على مدينة الدريهمي، وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي بالمحافظة. وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجاح وإفشال محاولة تسلل للمرتزقة في حيس. وذكر المصدر أن الخروقات شملت 31 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 140 قذيفة و 60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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