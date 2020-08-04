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عدن - ياسمين التهامي - دولة أوربية كبرى تمنح " اللجوء السياسي" لقيادى مثير للجدل ومنشق عن جماعة الحوثي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ القيادي المنشق عن جماعة الحوثي"علي البخيتي" تغريدة كشف فيها عن موافقة الحكومة البريطانية على منحه حق اللجوء السياسي . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة: " أبلغتني محاميتي الرائعة @NathGbikpi أن وزراة الداخلية البريطانية @ukhomeoffice قررت منحي حق اللجوء السياسي، وستبدأ معاملة لم شمل أسرتي فورًا. أشكر الوزارة و #المملكة_المتحدة علم المملكة المتحدة شعبًا وحكومة وعائلة مالكة على رعايتهم للفارين من مختلف دول العالم، وأشكر كل من تضامن معي بالأمس". القيادي المنشق عن جماعة الحوثي"علي البخيتي" تغريدة كشف فيها عن موافقة الحكومة البريطانية على منحه حق اللجوء السياسي . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة: " أبلغتني محاميتي الرائعة @NathGbikpi أن وزراة الداخلية البريطانية @ukhomeoffice قررت منحي حق اللجوء السياسي، وستبدأ معاملة لم شمل أسرتي فورًا. أشكر الوزارة و #المملكة_المتحدة علم المملكة المتحدة شعبًا وحكومة وعائلة مالكة على رعايتهم للفارين من مختلف دول العالم، وأشكر كل من تضامن معي بالأمس".

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