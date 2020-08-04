شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد زوجة فنان لبناني ملطخة بالدماء بعد اصابتها في انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصيبت مصممة الأزياء اللبنانية، وعضو اللجنة الاستشارية بموقع “فوشيا”، داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش بسبب وجودها بالقرب من الانفجار الذي وقع في بيروت مساء الإثنين.

ووثق مقطع فيديو لداليدا عياش وهي ملطخة بالدماء على وجهها ويدها وقدمها، وظهرت وهي محاطة بالأطباء وهم يقدمون لها الاسعافات.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ووقعت في غرامة .. مذيعة قناة MBC الفاتنة تتزوج أوسم طيار سعودي .. لم تستطع تمالك نفسها أمام جماله ..شاهد

• مشهورة سعودية تتحدى زوجها وتكشف عن وجهها ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الخارق ..والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما وجد صورها على مواقع التواصل ..شاهد

• تصوير الفنانة ياسمين صبري "خِلسة" وهي شبه عارية على الشاطئ ..خلعت جميع ملابس فاصطادتها عدسة مصور خفي قبل نزولها البحر ..شاهد جسمها المثير والفاتن

• شاهد زوجة فنان لبناني ملطخة بالدماء بعد اصابتها في انفجار بيروت

• عاجل : سقوط منزل الفنانة هيفاء وهبي بانفجار لبنان .. وهذا هو مصيرها

Advertisements

• الفتاة السعودية " العنود العيسى" تنشر صور عارية وهي مع عشيقها السابق .. هكذا ظهرت علامات "التقبيل" على جسدها بصورة فاضحة ..شاهد

• تحرش جنسي في الشارع يهز السعودية ..شاهد ماذا فعل شاب "قليل الأدب" مع فتاتين منقبتين بعد أن حشرهم بين سيارته والحائط ..وكيف كانت النهاية صادمة وفاضحة .."فيديو"

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ولم تتضح مدى خطورة الإصابة التي تعرضت لها داليدا، غير أنها بدت ليست خطيرة، فيما تمنى الجمهور لمصممة الأزياء الشفاء العاجل لها ولجميع المصابين، كما ترحموا على القتلى الذين وقعوا جراء الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت.

وأدى الانفجار إلى سقوط 30 قتيلا على الأقل فضلا عن عدد كبير من الجرحى، وخسائر مادية هائلة في الميناء ومناطق شتى في العاصمة الللبنانية، في حادث لم تشهده منذ سنوات.

ووفق وسائل الإعلام فإن انفجارا كبيرا هز بيروت وبعد ثوان معدودة دوى انفجار آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى تطاير الزجاج في العديد في مناطق العاصمة اللبنانية، ليتبين أن الحادث وقع في المرفأ.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجارين وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وبدا من الصور أن هناك انفجارا كبيرا في الميناء، تبعه انفجار أضخم هز العاصمة اللبنانية.

وكان الانفجار قد ألحق أضرارًا بمنزل النجمتين إليسا وهيفاء وهبي، حيث علقت الأولى بالقول:” “محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان”.

من جهتها طمأنت هيفاء وهبي الجمهور وأكدت أن حالتها الصحية جيدة، بعد أن كانت تقوم بتصوير مسلسلها “أسود فاتح” بالقرب من موقع الانفجار، غير أنها أشارت إلى تعرض منزلها للسقوط، وتم نقل العاملات الفلبينيات إلى المستشفى لإسعافهن، لأن زجاج المنزل سقط عليهن.

وكانت العديد من نجمات لبنان قد علقن على الانفجار فنشرت كارمن لبس عبر “تويتر” صورة من الانفجار يرصد وجود طائرة وسط أعمدة الدخان، مؤكدة أنها سمعت صوت الطائرة التي ضربت موقع الانفجار في بيروت.

وقالت الفنانة اللبنانية: “مش ناقصنا بعد، مش ناقصو البلد بقى، بكفي يلي عم يصير، هي مش مفرقعات، لا يستغبونا ويقولو مفرقعات.. سمعت الطيران وشفت الصاروخ، مش رح كذب عيوني!!!”.

وعلقت الفنانة ماغي بوغصن:” :”نحن الشعب اللبناني العظيم.. نحنا منكوبين.. منهارين.. عالم اختربت بيوتا شهداء … منصابين.. بيوتنا تكسرت… ما بيشيلنا الا رحمة الله… ما النا غيرك يا الله … ما النا حدا.. ولا حدااااا”.