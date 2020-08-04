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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يناقش مع محافظ لحج تحسين الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، الأوضاع الخدمية والأمنية والصحية بالمحافظة، والجهود المشتركة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم،حرص الحكومة على دعم المشاريع الحيوية الهادفة لدعم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة خاصة في الجوانب الإنسانية والخدمية.
وأثنى رئيس الوزراء على ما تبذله قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة لحج للقيام بواجباتها ومسؤولياتها والعمل على تجاوز الصعوبات لخدمة المواطنين.. لافتا الى ان هذه الجهود محل تقدير الحكومة التي تولي اهتمام لدعم استمرار الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع وتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الخدمات العامة، خصوصا في مجالي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية.
بدوره عبر محافظ لحج، عن تقدير السلطة المحلية والمواطنين لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء المستمرة في الاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة وتذليل الصعوبات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.. مقدما التهاني باسمه ونيابة عن السلطة المحلية والتنفيذية وأبناء محافظة لحج لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتطلعاتهم الكبيرة في نجاحها.
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